Утренний удар РФ по Николаеву: есть погибшие

Армия РФ в очередной раз уготовила по гражданским.

В результате обстрела Николаева "Шахедами" есть жертвы. Погибли два человека.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"К сожалению, в Николаеве в результате атаки "шахедов" погибла еще одна женщина. Горите в аду, мр***ты", — написал Ким.

Напомним, в Николаеве в ночь на 17 ноября прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников. Вражеские дроны попали в жилые дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.

Читайте также: