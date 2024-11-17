Ракетная атака 17 ноября: в Ровно — прилеты

Сегодня, 17 ноября, в Ровно во время воздушной атаки произошли взрывы.

Об этом сообщил бвший мэр города Александр Третьяк.

"Ровно подверглось ракетному удару. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях! Как всегда — не публикуем ничего в сети. Спасательные службы делают свою работу", — написал он.

Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

В Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

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