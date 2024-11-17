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Россияне атаковали Днепр: что известно о пострадавших и разрушениях

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Россияне атаковали Днепр: что известно о пострадавших и разрушениях

Ракетный удар по Украине / Фото: ТСН.ua

Раненому человеку медики оказывают помощь.

Агресс утром атаковал Днепр. Пока известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Как отмечается, 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

"Громко было также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Возникло несколько пожаров", — уточнил Лысак.

Последствия вражеских обстрелов уточняются.

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. В ЦПИ СНБО прокомментировали атаку, вспомнив рассказы конспирологов о "тайных переговорах" и "не бить по энергетике". Там напомнили: в течение месяца говорилось, что у врага накоплены ракеты для обстрела. Следовательно, Украина к этому готовилась.

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