Росіяни атакували Дніпро: що відомо про постраждалих та руйнування

Пораненій людині медики надають допомогу.
Агресор зранку атакував Дніпро. Наразі відомо про одну постраждалу людину..
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як зазначається, 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу.
Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.
"Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж", - уточнив Лисак.
Наслідки ворожих обстрілів уточнюються.
Нагадаємо, зранку 17 листопада армія РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по Україні. У ЦПД РНБО прокоментували атаку, згадавши розповіді конспірологів про "таємні перемовини" й "не бити по енергетиці". Там нагадали: протягом місяця йшлося про те, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Відтак Україна до цього готувалася.
Читайте також: