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Росіяни атакували Дніпро: що відомо про постраждалих та руйнування

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Росіяни атакували Дніпро: що відомо про постраждалих та руйнування

Ракетний удар по Україні / Фото: ТСН.ua

Пораненій людині медики надають допомогу.

Агресор зранку атакував Дніпро. Наразі відомо про одну постраждалу людину..

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як зазначається, 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу. 

Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. 

"Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж", - уточнив Лисак.

Наслідки ворожих обстрілів уточнюються. 

Нагадаємо, зранку 17 листопада армія РФ завдала масованого удару дронами й ракетами по Україні. У ЦПД РНБО прокоментували атаку, згадавши розповіді конспірологів про "таємні перемовини" й "не бити по енергетиці". Там нагадали: протягом місяця йшлося про те, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Відтак Україна до цього готувалася.

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