Трюдо прогнозирует завершение войны в Украине "в ближайшие месяцы" — Bloomberg

Трюдо отметил, что важной составляющей мира является не только поддержка союзников, но и прямой диалог с Россией.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца провести прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что для прекращения войны необходимо взаимодействовать с президентом России.

Об этом пишет агентство Bloomberg

По информации агентства, звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал возмущение президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия заслуживает изоляции, и что этот звонок был именно тем, чего Путин долго ждал. Некоторые европейские чиновники также не согласились с решением Шольца, отметив, что оно демонстрирует слабость и не будет оказывать значительного влияния на Путина.

На вопрос о звонке Шольца, Трюдо ответил, что наличие прямого контакта с Путиным было бы полезным.

«Мы все понимаем, как важно покончить с насилием в Украине, положить конец конфликтам по всему миру», — сказал Трюдо в Перу, где он находился на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны", — сказал он.

Трюдо отметил, что для прекращения конфликта на условиях Украины необходимо сохранить поддержку США после прихода к власти администрации Дональда Трампа. "Будем откровенны: ни один союзник в мире не сможет заменить полный отказ США от поддержки Украины", — заявил он.

Напомним, 17 ноября Россия выпустила около 120 ракет и 90 дронов по Украине. Украинская ПВО уничтожила более 140 целей, в том числе ракеты "Циркон", "Искандер" и "Кинжал". Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко сообщил, что враг накопил ракеты для нескольких массированных атак на Украину.

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