Закарпатье упали обломки вражеских ракет и БПЛА

В результате утренних обстрелов на территории Закарпатья обнаружены обломки вражеских ракет и беспилотников в отдаленных лесах.

Во время массовой утренней атаки 17 ноября в лесных массивах Мукачевского и Раховского районов, за пределами населенных пунктов, было зафиксировано падение обломков вражеских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало. На место происшествия выехали специалисты Главного управления ГСЧС в Закарпатской области для проведения работ.

Начальник Закарпатской ОВО призвал население быть осторожными и в случае обнаружения обломков не подходить к ним и не прикасаться. Также он отметил необходимость воздерживаться от фото- и видеофиксации.

Напомним, Александр Мусиенко сообщил, что сроки последующей массированной ракетной атаки России будут зависеть от выбора стиля подготовки с ее стороны.

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