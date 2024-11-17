Ракет хватит еще на 5-8 ударов: эксперт объяснил, как часто РФ может атаковать Украину

У россиян есть потенциал для мощных атак по Украине.

Сроки следующей массированной ракетной атаки по Украине будут зависеть от того, какой стиль подготовки выберет Россия.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Путин заинтересован в том, чтобы растягивать процесс максимально до инаугурации Трампа. У него есть политическая цель, кроме того, чтобы давить на Украину и совершать террор, до инаугурации Трампа окончательно сформировать видение, что нет никакой альтернативы, кроме как заставлять Украину идти на уступки, поскольку Россия сохраняет потенциал и возможности для нанесения таких масштабных атак", – считает эксперт.

По словам Мусиенко, такие масштабные российские атаки, как сегодня, могут происходить с периодичностью раз в две недели или раз в неделю до Нового года или до начала января. Но реальные атаки будут чередоваться с имитационными вылетами авиации.

"Вообще потенциал России из того, что они могли накопить в течение там практически трех месяцев, он может составлять на масштабные атаки — 4-5 атак, а меньшие — до 6-7-8 атак, если с небольшим количеством ракет", — добавил он.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины.

За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

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