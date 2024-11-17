На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА

Унаслідок ранкових обстрілів на території Закарпаття виявлено уламки ворожих ракет і безпілотників у віддалених лісах.

Під час ранкової масованої атаки 17 листопада у лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів, за межами населених пунктів, було зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, інформації про постраждалих поки не надходило. На місце події виїхали фахівці Головного управління ДСНС у Закарпатській області для проведення робіт.

Начальник Закарпатської ОВА закликав населення бути обережними і в разі виявлення уламків не підходити до них та не торкатися. Також він наголосив на необхідності утримуватися від фото- та відеофіксації.

Нагадаємо, Олександр Мусієнко повідомив, що терміни наступної масованої ракетної атаки Росії залежатимуть від вибору стилю підготовки з її боку.

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