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РФ не демонстрирует признаков готовности к прекращению террора Украины – руководитель ЦПД

РФ не демонстрирует признаков готовности к прекращению террора Украины – руководитель ЦПД

Ракетно-дроновая атака по Украине/Коллаж ТСН.ua

Враг накапливал ракеты и дроны и предсказуемо их запустил.

Россия не меняет тактику с ракетными обстрелами Украины и не демонстрирует признаков готовности к прекращению террора.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко прокомментировал российскую ракетную атаку по Украине 13 декабря.

"Враг не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению атак и террора Украины. Он не меняет тактику с ракетными обстрелами. Накапливал ракеты и дроны и прогнозируемо их запустил", – говорится в заявлении.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что "путина надо сломать, иначе не видно, чтобы Россия хотела прекратить войну".

Напомним, в ночь на 13 декабря российские войска запустили по Украине ударные беспилотники, а утром устроили ракетную атаку.

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