В Хмельницкой области раздаются взрывы

Несколько ракет двигались в направлении региона.

Утром 13 декабря во время масштабной воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы. В частности, существует угроза "Кинжалов".

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного"", — говорится в сообщении.

Заметим, что в Хмельницкой области в 07:21 была объявлена тревога. Воздушные силы предупреждали о ракетах, которые двигаются в направлении региона. В частности, "Кинжалов". Существовала опасность для Шепетовки, Дунаевцев, Староконстантинова и Хмельницкого.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги российская армия запустила ракеты "Кинжалы". Около 07:30 оккупанты подняли в воздух истребители МиГ.

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