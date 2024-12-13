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Російська армія запустила "Кинджали" по Україні

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Російська армія запустила "Кинджали" по Україні

РФ атакує "Кинджалами". Колаж ТСН.ua

доповнюється

Зранку 13 грудня під час повітряної тривоги російська армія запустила аеробалістичні ракети "Кинджали" по Україні. Близько 07:30 окупанти підняли у повітря винищувачі МіГ. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Військові попередили про перший "Кинджал" о 08:46. Ракета була у напрямку Житомира. Згодом стало відомо, що ракети мають курс на захід. Зокрема, до Закарпатської області.

Моніторингові канали попереджали про загрозу для Старокостянтинова Хмельницької області. Згодом цю інформацію підтвердили і ПС. Окрім того, Командування попереджало про запуски "Кинджалів" у напрямку Тернополя та Прикарпаття. 

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