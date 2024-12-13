Російська армія атакує ракетами Україну: подробиці

Зранку 13 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Після 07:00 військові попередили про небезпеку ракетних ударів. О 07:24 стало відомо про зліт носія "Кинджалів" - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Окрім того, ПС попередили про пуски ракет. Перші - зайшли з півночі та з Херсонської області. Моніторингові канали інформують, що станом на 07:30 в повітряному просторі країни зафіксовано до 12 "Калібрів" та до п'яти - Х-101.

Відомо, що, зокрема, ракети тримають курс на Київську, Полтавську та Кіровоградську області.

До слова, моніторингові канали інформують, що після запусків всі вісім бортів ТУ-95мс повертаються на аеродром базування.