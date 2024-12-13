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Ворог завдав удар по Харківському району - влада

Ворог завдав удар по Харківському району - влада

Ілюстрація. Наслідки ударів по Харківщині

Росіяни знову обстрілюють Харків.

Ворог завдав удар по Харківському району.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Харківської ОВА Олег Сигєгубов. 

"Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні. 

Також у Харкові чутно вибухи.

"Будьте обережні! За попередньою інформацією - удари прийшлися по близькому передмістю", - додав мер міста Ігор Терехов. 

Нагадаємо, російські окупанти 28 жовтня ввечері запустили по Харкову КАБи. Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.

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