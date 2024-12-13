Ворог завдав удар по Харківському району - влада

Росіяни знову обстрілюють Харків.
Ворог завдав удар по Харківському району.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Харківської ОВА Олег Сигєгубов.
"Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.
Також у Харкові чутно вибухи.
"Будьте обережні! За попередньою інформацією - удари прийшлися по близькому передмістю", - додав мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, російські окупанти 28 жовтня ввечері запустили по Харкову КАБи. Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.
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