У Китаї повідомили, чи поїде Сі Цзіньпін на інавгурацію Трампа

До США поїде посол та його дружина.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, попри запрошення обраного президента США Дональда Трампа, не поїде на його інавгурацію 20 січня.

Про це повідомляє CBS News.

Натомість захід відвідають посол Китаю в США і його дружина. За даними джерел видання, до них можуть приєднатися й інші офіційні особи з Пекіна.

"Посадові особи призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", - пише видання.

Нагадаємо, запрошення Сі, передане поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька і Пекін, і союзників США. Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між США і Китаєм, залишилися здивованими щодо намірів Трампа. Запрошення надійшло в і без того напружений період між країнами.

Крім того, кілька західних дипломатів були здивовані рішенням запросити Сі, враховуючи різні погляди на Китай серед членів команди Трампа. За словами чиновників, це може стати джерелом напруженості як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах.

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