Трамп запросив китайського президента на інавгурацію - ЗМІ

Під час своєї першої інавгурації в 2017 році Трамп був майже невідомий на світовій арені.

Новообраний президент Дональд Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію наступного місяця, повідомили CBS News кілька джерел, і офіційні особи з інавгурації планують відвідати церемонію присяги додаткових іноземних високопосадовців.

Джерела повідомили, що Трамп запросив Сі на початку листопада, незабаром після виборів, але невідомо, чи прийняв він це запрошення. Речник посольства Китаю у Вашингтоні не прокоментував цю інформацію.

Крім Сі, команда новообраного президента порушила можливість прийняти інших лідерів у Капітолії 20 січня. Ультраправий лідер Угорщини, прем’єр-міністр Віктор Орбан, який має теплі стосунки з Трампом і відвідав його в березні.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він незабаром повернеться до влади та відновить мир завдяки американській силі в усьому світі", — сказала речниця Трампа з переходу Каролайн Левітт.

Послів та інших дипломатів зазвичай запрошують на інавгурацію, але записи Державного департаменту, датовані 1874 роком, показують, що іноземний лідер ніколи не був присутнім на церемонії передачі влади.

Члени найближчого оточення Трампа залишаються різкими критиками уряду Сі, включаючи сенатора Марко Рубіо, якого він вибрав на посаду держсекретаря, і майбутнього радника з національної безпеки Майка Уолца.

Сам Трамп пригрозив підвищити мита на товари з Китаю. США встановили кінцевий термін до 19 січня, напередодні інавгурації, для китайської материнської компанії TikTok ByteDance, щоб продати програму для соціальних мереж, інакше їй загрожує заборона в США. TikTok оскаржує заборону в суді — минулого тижня вона програла тендер. блокувати заборону, але оскаржує справу до Верховного суду.

Але Трамп також давно вірить, що тісні відносини між лідерами є ключовими для укладання міжнародних угод. Після дня виборів світові лідери відвідали Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з Трампом, у тому числі прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Президент Аргентини Хав'єр Мілей також отримав приватну аудієнцію з новообраним президентом.

Еммануель Макрон, президент Франції, був першим світовим лідером, який прийняв Трампа за кордоном після того, як він виграв вибори 2024 року. На відкритті собору Паризької Богоматері в Парижі також були присутні прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент України Володимир Зеленський і принц Вільям.

"Під час своєї першої інавгурації в 2017 році Трамп був майже невідомий на світовій арені. Цього разу світові лідери ставляться до Трампа, по суті, як до чинного президента", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай прокоментував удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

Крім того, ми раніше інформували, що китайські компанії почали припиняти продаж товарів Росії через обвал рубля.

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