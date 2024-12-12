В Ізраїлі стався теракт, загинула дитина

Ізраїльська армія встановила блокпости поблизу Віфлеєма, шукаючи терориста
Лікарня Хадасса Ейн-Керем в Єрусалимі повідомляє, що 12-річний хлопчик помер від ран, отриманих під час терористичної стрілянини в ізраїльському автобусі, який рухався шосе на Західному березі.
Про це інформує The Times of Israel.
У заяві лікарні йдеться, що дитина була доставлена в травматологічне відділення в критичному стані, і лікарі були змушені констатувати його смерть після інтенсивних зусиль, щоб врятувати його.
Жертва теракту, ім'я якої поки що не називається, раніше була ідентифікована службою швидкої допомоги як 12-річний хлопчик.
Внаслідок нападу поранено ще трьох пасажирів — жінку середньої тяжкості та двоє людей — легкі.
Ізраїльська армія встановила блокпости поблизу Віфлеєма, шукаючи терориста, який скоїв обстріл цивільного автобуса.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.
Крім того, ми раніше інформували, що Нетаньягу попередив "Хезболлу" про відповідь у разі спроби порушити перемирʼя.
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