В Ізраїлі стався теракт, загинула дитина

Лікарня Хадасса Ейн-Керем в Єрусалимі повідомляє, що 12-річний хлопчик помер від ран, отриманих під час терористичної стрілянини в ізраїльському автобусі, який рухався шосе на Західному березі.

Про це інформує The Times of Israel.

У заяві лікарні йдеться, що дитина була доставлена ​​в травматологічне відділення в критичному стані, і лікарі були змушені констатувати його смерть після інтенсивних зусиль, щоб врятувати його.

Жертва теракту, ім'я якої поки що не називається, раніше була ідентифікована службою швидкої допомоги як 12-річний хлопчик.

Внаслідок нападу поранено ще трьох пасажирів — жінку середньої тяжкості та двоє людей — легкі.

Ізраїльська армія встановила блокпости поблизу Віфлеєма, шукаючи терориста, який скоїв обстріл цивільного автобуса.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.

Крім того, ми раніше інформували, що Нетаньягу попередив "Хезболлу" про відповідь у разі спроби порушити перемирʼя.

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