Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню - Reuters

Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню. Припинення вогню з Ліваном настане завтра між 4:00 та 6:00 ранку за місцевим часом.

Про це пише Reuters.

Умови угоди, за даними ЗМІ, наступні:

Ізраїль повністю виводить війська з Лівану протягом 60 днів

"Хезболла" відводить свої формування на північ від ліванської річки Літані

На кордоні Ізраїлю з Ліваном розміщуються 10 000 ліванських військових

США та інші країни посилять боєздатність ліванської армії

У разі порушення угоди, Ізраїль матиме право здійснювати операції на території Лівану, за умови попередніх консультацій зі США

Раніше ізраїльські чиновники заявили, що "угода про припинення війни наближається, хоча деякі питання залишаються невирішеними". Два високопоставлених ліванських чиновники висловили стриманий оптимізм, навіть попри те, що Ізраїль продовжує обстріли з авіації, а "Хезболла" – ракетні удари.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей та захопивши близько 250 заручників, понад сотня з яких й досі перебувають у полоні.

Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків. Згодом конфлікт поширився на Ліван – ЦАХАЛ почав також знищувати також бойовиків "Хезболли", які пообіцяли боротись проти Ізраїлю через його військову операцію в Секторі Гази.

Угруповання "Хезболла" є водночас і політичною партією в Лівані, і збройним угрупованням. США визнали терористичною організацією всю структуру "Хезболли", у Євросоюзі терористичним вважають лише воєнізований підрозділ.