Чому кава корисна для здоров'я: основні причини

Кава — один із найпопулярніших напоїв у всьому світі.

Дослідження показують, що від кави ви можете отримати більше, ніж думали: напій містить речовини, які захищають від низки захворювань.



Ось як кава може вплинути на ваше здоров'я.

Збільшення тривалості життя

Нещодавні дослідження показали, що поціновувачі кави рідше помирають від деяких захворювань, які є основною причиною смертності серед жінок: ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету та захворювань нирок.

Організм краще переробляє глюкозу

Ця теорія лежить в основі досліджень, які показали, що люди, які п'ють більше кави, рідше хворіють на діабет 2 типу.

Знижується ризик розвитку серцевої недостатності

Вживаючи лише кілька чашок кави на день, ви зможете знизити ризик розвитку серцевої недостатності та допомогти своєму серцю перекачувати достатню кількість крові.

Менше шансів захворіти на хворобу Паркінсона

Кофеїн не тільки знижує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона, але також може допомогти людям із цим захворюванням краще контролювати свої рухи.

Поліпшення здоров'я печінки

Дослідження показують, що у любителів кави рівень ферментів печінки з більшою ймовірністю перебуватиме в межах здорового діапазону, ніж у людей, які не п'ють каву.

Зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера

Найчастіше пацієнти з хворобою Альцгеймера — жінки, але кофеїн може забезпечити захист від розвитку цього захворювання. Фактично, дослідники виявили, що жінки у віці 65 років і більше, які випивали дві-три чашки кави на день, загалом менш схильні до розвитку деменції.

Однак надмірне вживання кави з кофеїном може викликати нервозність і спровокувати:

почастішання пульсу

підвищений кров'яний тиск

занепокоєння

проблеми із засинанням

Раніше ми писали, як схуднути і водночас не відчувати голоду.

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