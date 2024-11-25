Почему кофе полезен для здоровья: основные причины

Кофе – один из самых популярных напитков во всем мире.

Исследования показывают, что от кофе можно получить больше, чем думали: напиток содержит вещества, которые защищают от ряда заболеваний.



Вот как кофе может повлиять на ваше здоровье.

Увеличение продолжительности жизни

Недавние исследования показали, что любители кофе реже умирают от некоторых заболеваний, являющихся основной причиной смертности среди женщин: ишемической болезни сердца, инсульта, диабета и заболеваний почек.

Организм лучше перерабатывает глюкозу

Эта теория лежит в основе исследований, которые показали, что люди, пьющие больше кофе, реже болеют диабетом 2 типа.

Снижается риск развития сердечной недостаточности

Употребляя всего несколько чашек кофе в день, вы сможете снизить риск развития сердечной недостаточности и помочь своему сердцу перекачивать достаточное количество крови.

Меньше шансов заболеть болезнью Паркинсона

Кофеин не только снижает вероятность развития болезни Паркинсона, но также может помочь людям с этим заболеванием лучше контролировать свои движения.

Улучшение здоровья печени

Исследования показывают, что у любителей кофе уровень ферментов печени с большей вероятностью будет находиться в пределах здорового диапазона, чем у людей, которые не пьют кофе.

Снижение риска развития болезни Альцгеймера

Чаще пациенты с болезнью Альцгеймера — женщины, но кофеин может обеспечить защиту от развития этого заболевания. Фактически, исследователи обнаружили, что женщины в возрасте 65 лет и старше, которые выпивали две-три чашки кофе в день, в целом менее склонны к развитию деменции.

Однако чрезмерное употребление кофе с кофеином может вызвать нервозность и спровоцировать:

учащение пульса

повышенное кровяное давление

беспокойство

проблемы с засыпанием

Раньше мы писали, как похудеть и не чувствовать голода.

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