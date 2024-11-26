В Україні оновили графіки відключень світла на 27 листопада  

"Укренерго" оновило прогноз щодо графіків відключень світла на завтра, 27 листопада.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів

8:00 – 19:00 – одна черга відключень

(до 4 годин знеструмлення кожної групи за графіком)

Для промисловості та бізнесу

7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, через постійні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі до України повернулися відключення світла.

Раніше експерт з енергетики, директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що відключення електроенергії до 20 годин можливі, але не у всіх регіонах. З його слів, найбільше це може торкнутися Харкова, особливо у разі тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури.

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