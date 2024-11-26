В Україні оновили графіки відключень світла на 27 листопада  

Енергетики ремонтують пошкоджене ворогом обладнання.
"Укренерго" оновило прогноз щодо графіків відключень світла на завтра, 27 листопада.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
Для побутових споживачів
8:00 – 19:00 – одна черга відключень
(до 4 годин знеструмлення кожної групи за графіком)
Для промисловості та бізнесу
7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, через постійні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі до України повернулися відключення світла.
Раніше експерт з енергетики, директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що відключення електроенергії до 20 годин можливі, але не у всіх регіонах. З його слів, найбільше це може торкнутися Харкова, особливо у разі тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури.
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