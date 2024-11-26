У центрі Києва хотіли підірвати поліцейських: момент зняли приховані камери

Чоловіка, який намагався підірвати копів у столиці, затримано! Агент РФ використав жіночий голос, аби подзвонити на гарячу лінію поліції, а коли правоохоронці приїхали на місце, в квартирі стався вибух. Однак, це не єдиний випадок із диверсією проти правоохоронців і військових.

Усі подробиці гучних інцидентів розповіди журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Замаскувався під жінку і намагався підірвати наряд копів

"Допоможіть, будь ласка, він мене побив”. Так сказала жінка, зателефонувавши на гарячу лінію поліції. Вона заявила, що її побив хлопець й через страх розправи вона зачинилась у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими, щоб копи могли безперешкодно зайти. Втім, коли правоохоронці приїхали на місце, ледве не підірвалися. Виявилося, що всередині знаходиться "розтяжка", тому правоохоронці швидко залишили приміщення до того, як граната здетонувала.

В квартирі були камери

Підрив поліцейських зловмисник сподівався зазняти на камери, які розпихав по квартирі разом із вибухівкою. Йому потрібні були докази для куратора, бо він - агент РФ. На відео видно, що правоохоронці встигли зробити крок всередину, але почули спрацювання чеки гранати і встигли зачинити двері до вибуху.

Чоловіка, який намагався підірвати копів у столиці, затримано

Готувався заздалегідь

А згодом виявилося, що заявниця - не жінка, а чоловік. Зловмисник заздалегідь винайняв квартиру у Печерському районі Києва, а дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Й власне зловмисника поліція та СБУ вже затримали, це 43-річний мешканець Київщини, який вже 6 разів відсидів за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Цього разу його завербувала російська спецлужба, але тепер до в’язниці він повернеться ще на 12 років. Втім, це далеко не перший випадок, коли агенти РФ намагаються підірвати силовиків, й на жаль, вже є летальні випадки.

Підрив у Дніпровському районі Києва

Один із інцидентів трапився у Дніпровському районі Києва кілька днів тому. Караульний військовослужбовець обходив територію і помітив пакет, що лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поруч на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активація вибухівки здійснювалася через SIM-карту мобільного оператора, аналогічним способом передавалося й відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Підрив поблизу адміністрації

Інший випадок стався ще всередині листопада, тоді біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі відбувся вибух невідомого предмету. На щастя, минулося без потерпілих, згодом вибухотехніки встановили, що знову дистанційно спрацювала вибухівка, яка була начинена цвяхами та шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановили, що до цього теракту причетний 17-річний хлопець з Одеської області.

Представники ворожих спецслужб завербували неповнолітнього через соцмережі. За вказівкою куратора той прибув з Одеси до Києва й заклав вибухівку неподалік будівлі державної установи, яку дистанційно підірвав.

Вже не перше завдання від кураторів

Після хлопець переховувався у столиці на орендованих квартирах й згодом вирушив до Одеси, де власне його і затримали поліцейські, коли він готувався до вчинення нового теракту.

Ба більше, виявилося, що малолітній агент вже встиг попрацювати на Росію і за вказівкою своїх кураторів раніше він підпалив два відділення Укрпошти у Миколаєві та Одесі. Слідчі СБУ у Києві та області відкрили кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт". На ці диверсії вже звернули увагу військові. Зокрема, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі зазначив, що російські спецслужби останнім часом значно активізували свою діяльність.

Масові підпали автівок

Нагадаємо, що раніше по Україні масово палили автівки військових. Станом на вересень 2024 року підривники здійснили 266 підпалів авто військовослужбовців та волонтерів з початку року. Речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла, що загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Ці атаки є не лише спробою зупинити логістику і постачання важливих ресурсів, але й актами терору, які повинні посіяти страх серед тих, хто активно підтримує оборону України.

Як агенти виходять на українців і що обіцяють?

Зазвичай куратори шукають виконавців через телеграм-канали та спочатку дають легке “безневинне” завдання, наприклад, розклеїти листівки, а лише потім переходять до замовлення підпалу. Основні виконавці від 18 до 35 років, яких вербують через такі анонімні канали. У прокуратурі зазначають, що в 99% випадків мотивом є гроші, а не ідеологічні причини. За виконання підпалів обіцяють від 700 до 3 тисяч доларів, але ще не зафіксовано жодного випадку, коли хтось отримав заявлену винагороду. Продалися за безкоштовно, а як винагорода частина життя за гратами.

Як не потрапити на “гачок” росіян?

Додамо, що журналісти відправили запит до Служби безпеки України і всі деталі будуть згодом.

Росія активно використовує вербування людей як інструмент для створення хаосу в українському суспільстві.

Країна-агресорка пропонує фінансові винагороди, агенти впливу залучають громадян до виконання завдань, спрямованих на підрив стабільності. І пам’ятайте, що це не лише терористичні акти, а й поширення дезінформації, організація провокацій та підрив довіри до влади. Найчастіше під прицілом опиняються вразливі групи.

Мета таких операцій – не лише дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, це частина масштабної інформаційної та психологічної війни, яку веде агресор.

Нагадаємо, диверсанти здійснили вже декілька диверсій проти копів та військових. На місці одного із злочинів знайшли камеру, що вела трансляцію.

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