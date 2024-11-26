Британія ухвалила рішення щодо віз українським біженцям: що відомо

Час перебування у Британії за новою схемою не буде враховуватись під час подання заявки на постійне проживання.

Британський уряд вирішив продовжити візи українським біженцям ще на 18 місяців. Йдеться про українців, які приїхали у Британію в пошуках прихистку від війни після 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться в заяві про зміни в Імміграційних правилах, опублікованій на сайті уряду Великої Британії у вівторок, 26 листопада.

В пояснювальній записці до документа зазначається, що продовження віз не буде автоматичним. Усім українці, які хочуть продовжити своє перебування у Британії, доведеться подавати нову заявку.

Нова схема надання прихистку стартує 4 лютого 2025 року. Звертатись за продовженням візи необхідне не пізніше ніж за 28 днів до закінчення терміну дії попереднього дозволу. При цьому на момент подання та розгляду заявки (8 тижнів) перебування на території Британії є обов'язковим. Весь цей час, поки розглядатиметься заявка, біженці зберігатимуть свій статус та права.

Водночас у документі наголошується, що надання прихистку не є підставою для імміграції українців у Велику Британію. Час, проведений у на території країни з дозволом у рамках схем для України, не може бути використаний як кваліфікаційний період для подання заяви на довгострокове проживання.

Нагадаємо, Норвегія не надаватиме притулок біженцям із західних областей України. Ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

Читайте також: