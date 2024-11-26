Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Найкращі жіночі парфуми: топ-5 вишуканих ароматів

Найкращі жіночі парфуми: топ-5 вишуканих ароматів

Парфуми. / Фото: Credits

Парфуми говорять про характер і підкреслюють індивідуальність кожної жінки.

Парфуми для жінки - це не лише про запах, а ще й про індивідуальність, статус та стиль. Більшість панянок не виходять з дому без улюбленого аромату. Сьогодні асортимент продукції просто вражає - квіткові, фруктові, з акватичними чи деревними нотами, східні, пряні та мускусні тощо. А тому навіть дуже вибаглива поціновувачка знайде щось для себе. 

Звичайно, для кожної панянки її аромат - найкращий. Наш топ-5 має такий вигляд: 

 Armani Sì Passione

Сам Джорджо Армані називав цей аромат неповторним поєднанням елегантності, сили та незалежності. Парфумована вода має фруктово-квітковий аромат. Ноти: ваніль, груша, жасмин, кедр, смородина чорна, троянда.

 Armani Sì Passione / ©
 Armani Sì Passione

Tiziana Terenzi Kirke

Чуттєвий аромат Tiziana Terenzi Kirke названий на честь чаклунки, дочки Геліоса і Персеїди -  Цирцеї. Парфуми належать до групи ароматів шипрові та фруктові. Ноти: листя чорної смородини, малина, маракуя, конвалія, ваніль, мускус, пачулі, сандал.

Tiziana Terenzi Kirke. / ©
Tiziana Terenzi Kirke.

Yves Saint Laurent Black Opium

Східний аромат, який натхнений музикою. Black Opium називають дурманним зіллям нашого часу. Ноти: рожевий перець, кедр, кава, жасмин, ваніль, пачулі, флердоранж. 

Yves Saint Laurent Black Opium / ©
Yves Saint Laurent Black Opium

Dior Miss Dior

Сучасний шипровий аромат Miss Dior у красивому пакуванні поєднує у собі квіткові та фруктові акорди. Ноти: ірис, конвалія, півонія, абрикос, троянда, боби тонка, ваніль, мускус, сандал.

Dior Miss Dior. / ©
Dior Miss Dior.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat має квітково-східний аромат і належить до нішевої парфумерії. Ноти: гіркий мигдаль, шафран, жасмин, білий кедр
мускус, сіра амбра.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. / ©
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація