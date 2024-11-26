Найкращі жіночі парфуми: топ-5 вишуканих ароматів

Парфуми говорять про характер і підкреслюють індивідуальність кожної жінки.
Парфуми для жінки - це не лише про запах, а ще й про індивідуальність, статус та стиль. Більшість панянок не виходять з дому без улюбленого аромату. Сьогодні асортимент продукції просто вражає - квіткові, фруктові, з акватичними чи деревними нотами, східні, пряні та мускусні тощо. А тому навіть дуже вибаглива поціновувачка знайде щось для себе.
Звичайно, для кожної панянки її аромат - найкращий. Наш топ-5 має такий вигляд:
Armani Sì Passione
Сам Джорджо Армані називав цей аромат неповторним поєднанням елегантності, сили та незалежності. Парфумована вода має фруктово-квітковий аромат. Ноти: ваніль, груша, жасмин, кедр, смородина чорна, троянда.
Tiziana Terenzi Kirke
Чуттєвий аромат Tiziana Terenzi Kirke названий на честь чаклунки, дочки Геліоса і Персеїди - Цирцеї. Парфуми належать до групи ароматів шипрові та фруктові. Ноти: листя чорної смородини, малина, маракуя, конвалія, ваніль, мускус, пачулі, сандал.
Yves Saint Laurent Black Opium
Східний аромат, який натхнений музикою. Black Opium називають дурманним зіллям нашого часу. Ноти: рожевий перець, кедр, кава, жасмин, ваніль, пачулі, флердоранж.
Dior Miss Dior
Сучасний шипровий аромат Miss Dior у красивому пакуванні поєднує у собі квіткові та фруктові акорди. Ноти: ірис, конвалія, півонія, абрикос, троянда, боби тонка, ваніль, мускус, сандал.
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540
Baccarat має квітково-східний аромат і належить до нішевої парфумерії. Ноти: гіркий мигдаль, шафран, жасмин, білий кедр
мускус, сіра амбра.