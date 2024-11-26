Найкращі жіночі парфуми: топ-5 вишуканих ароматів

Парфуми для жінки - це не лише про запах, а ще й про індивідуальність, статус та стиль. Більшість панянок не виходять з дому без улюбленого аромату. Сьогодні асортимент продукції просто вражає - квіткові, фруктові, з акватичними чи деревними нотами, східні, пряні та мускусні тощо. А тому навіть дуже вибаглива поціновувачка знайде щось для себе.

Звичайно, для кожної панянки її аромат - найкращий. Наш топ-5 має такий вигляд:

Armani Sì Passione

Сам Джорджо Армані називав цей аромат неповторним поєднанням елегантності, сили та незалежності. Парфумована вода має фруктово-квітковий аромат. Ноти: ваніль, груша, жасмин, кедр, смородина чорна, троянда.

Armani Sì Passione

Tiziana Terenzi Kirke

Чуттєвий аромат Tiziana Terenzi Kirke названий на честь чаклунки, дочки Геліоса і Персеїди - Цирцеї. Парфуми належать до групи ароматів шипрові та фруктові. Ноти: листя чорної смородини, малина, маракуя, конвалія, ваніль, мускус, пачулі, сандал.

Tiziana Terenzi Kirke.

Yves Saint Laurent Black Opium

Східний аромат, який натхнений музикою. Black Opium називають дурманним зіллям нашого часу. Ноти: рожевий перець, кедр, кава, жасмин, ваніль, пачулі, флердоранж.

Yves Saint Laurent Black Opium

Dior Miss Dior

Сучасний шипровий аромат Miss Dior у красивому пакуванні поєднує у собі квіткові та фруктові акорди. Ноти: ірис, конвалія, півонія, абрикос, троянда, боби тонка, ваніль, мускус, сандал.

Dior Miss Dior.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat має квітково-східний аромат і належить до нішевої парфумерії. Ноти: гіркий мигдаль, шафран, жасмин, білий кедр

мускус, сіра амбра.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.

Читайте також: