Чи буде нова хвиля біженців з України: дипломат назвав умови

У Люблінському воєводстві щомісяця проводять засідання координаційної групи з питань допомоги українцям, які шукають прихистку, і готуються до можливої нової хвилі біженців. Але якихось реальних сигналів, що буде великий наплив українців, наразі не фіксується.

Про це розповів генеральний консул України у Любліні Олег Куць у коментарі "Радіо Свобода".

"Перед зимою, як і минулого року, цьому питанню ми приділяємо більше уваги. Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких за потреби зберуть і залучать до надання допомоги. Є чітке розуміння, хто чим займатиметься. Хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі", – розповів український дипломат.

Він уточнив, що до координаційної групи з питань біженців з України входять:

представники органів місцевої влади;

неурядові організації;

волонтери;

українські дипломати;

Також до координаційної групи залучені представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які надають інформацію про різні гранти, на які можуть податись волонтери та благодійні організації, щоб отримати міжнародну фінансову допомогу для підтримки біженців.

На думку Олега Куця, можливість виникнення нової хвилі біженців від війни в Україні залежить не тільки від ситуації на фронті, а й від "успішності" російських атак на об'єкти енергосистеми України, тобто від того, чи зможуть наші енергетики забезпечити населення безперебійним теплом та електрикою у зимові місяці.

Нагадаємо, напередодні люблінський воєвода Кшиштоф Коморський заявив, що пункти прийняття біженців хоч і закриті зараз, можуть бути розгорнуті за потреби протягом 24-48 годин.

Читайте також: