У Дніпрі військового обікрали в лікарні

Сусід по палаті викрав з картки військовослужбовця 20 тисяч гривень.

Український військовий, який перебував на лікуванні в одній із лікарні Дніпра, попросив сусіда по палаті придбати йому продуктів і передав йому для цього свою банківську картку. Той натомість зняв з неї 20 тисяч гривень і втік.

Про цей цинічний злочин повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили особу злодія, ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Як виявилося, він сам запропонував допомогу з придбанням продуктів військовому, з яким проходив лікування в медичному закладі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану ) та ч.1 ст.357 (привласнення офіційного документу) ККУ.

Слідство триває.

Нагадаємо, на Хмельниччині 19-річний чоловік створив фейкову сторінку в Інстаграм та виманив у військового майже пів мільйона гривень. Він писав йому від імені дівчини.

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