В Днепре военного обворовали в больнице

Сосед по палате похитил с карты военнослужащего 20 тысяч гривен.

Украинский военный, находившийся на лечении в одной из больницы Днепра, попросил соседа по палате приобрести ему продукты и передал ему для этого свою банковскую карточку. Тот же снял с нее 20 тысяч гривен и скрылся.

Об этом циничном преступлении сообщили в полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили личность вора, им оказался 36-летний местный житель.

Как оказалось, он сам предложил помощь с приобретением продуктов военнослужащему, с которым проходил лечение в медицинском учреждении.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч.4 ст.185 (кража, совершенная в условиях военного положения) и ч.1 ст.357 (присвоение официального документа) УКУ.

Следствие продолжается.

Напомним, на Хмельнитчине 19-летний мужчина создал фейковую страницу в Инстаграм и отправил у военного почти полмиллиона гривен. Он писал ему от имени девушки.

Читайте также: