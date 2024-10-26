Польща змінила вимоги до документів для в'їзду дітей з України

Українцям пояснили процедуру перетину кордону з неповнолітніми дітьми, які мають тимчасовий прихисток у Польщі (PESEL UKR).

Про це повідомило видання Yavp.pl.

Внаслідок війни багато українських сімей були змушені залишити країну та знайти тимчасовий притулок у сусідніх державах, зокрема в Польщі. Для тих, хто отримав статус тимчасового захисту (PESEL UKR) у Польщі, важливим стає питання перетину кордону з неповнолітніми дітьми.

Для українців з тимчасовим притулком у Польщі (PESEL UKR) при перетині кордону потрібні два документи: електронний сертифікат Diia.pl у мобільному додатку mObywatel і чинний закордонний паспорт. Ці документи дозволяють не лише перетнути кордон Польщі, але й переміщатися країнами Шенгенської зони.

Паперова довідка про присвоєння номера PESEL UKR, отримана у польській адміністрації, не є дійсною для перетину кордону, оскільки прикордонники не визнають її як підставу для в'їзду. Завантажити програму можуть лише повнолітні особи (18+) та неповнолітні діти віком від 13 до 18 років.

Батько або правовий опікун дитини до 13 років, який оформляв PESEL UKR, повинен внести інформацію про дитину у свій профіль в Diia.pl. Якщо він вже отримав карту побуту, електронний сертифікат стає неактивним як для нього, так і для дитини. Детальна інструкція, як це зробити тут.

У разі, якщо електронний сертифікат Diia.pl став неактивним, один із батьків або опікунів дитини може отримати картку побуту для дитини на підставі возз'єднання сім'ї, відповідно до статті 42 пункту 13 Спеціального Закону від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом". Це забезпечить законну підставу для в'їзду дитини до Польщі.

Громадяни, які подали заявку на картку побуту, але ще не отримали пластиковий документ, можуть у будь-який момент втратити статус PESEL UKR. Це призведе до втрати права на в'їзд до Польщі за електронним сертифікатом Diia.pl. Таке може статися через те, що скасування тимчасового прихистку (PESEL UKR) відбувається в день прийняття позитивного рішення про надання дозволу на перебування в Польщі, а не в момент отримання пластикової картки побуту, яка підтверджує цей дозвіл. Відділи у справах іноземців воєводських управлінь не повідомляють про дату ухвалення рішення.

Також якщо дитина буде перетинати кордон з Польщі до України або з України до Польщі в супроводі інших дорослих (родичів чи знайомих), то цим супроводжуючим потрібно мати нотаріально оформлений дозвіл на виїзд дитини за кордон від обох батьків або від кожного з них окремо.

Нагадаємо, Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців фінансових виплат.

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