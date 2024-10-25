Українцям можуть відмовити в призначенні субсидії: які причини

Українцям часто відмовляють у отриманні державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у різних випадках.

В Україні деяким громадянам можуть відмовити в нарахуванні держдопомоги.

Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Виплати надаються громадянам, які витрачають понад 15% від загального сімейного доходу на оплату комунальних послуг. Однак існують певні умови, за яких у субсидії може бути відмовлено.

Субсидія не призначається, якщо:

загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир або 230 кв. м для будинків

у власності є автомобіль, випущений менше ніж п'ять років тому (крім мопеда і причепа)

за наявності більше одного транспортного засобу, випущеного за останні 15 років (крім мопеда і причепа)

член сім'ї має дохід, менший за мінімальну зарплату, і не платить податки

наявність боргу за оплату комуналки понад три місяці на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів (680 гривень)

член сім'ї не виплачує аліменти понад три місяці

у сім'ї є незареєстровані доходи або покупки на суму понад 50 тисяч гривень

наявність депозиту на суму понад 100 тисяч гривень

наявність у власності більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення, а також такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості)

Нагадаємо, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак повідомила, що українці, які ще не встигли подати документи на субсидії для опалювального сезону 2024-2025 років, мають можливість зробити це до 30 листопада.

У такому разі їм буде нарахована допомога "заднім числом", починаючи від 1 жовтня. Якщо ж документи подаються після цієї дати, але до 1 грудня, виплати розпочнуться від місяця звернення.

Для подання документів не обов’язково особисто відвідувати ЦНАП чи Пенсійний фонд – це можна зробити онлайн. Крім того, діє спрощений формат подання від весни 2023 року. Тепер можна подати лише один документ, вказавши членів родини, а решту інформації Пенсійний фонд збере самостійно.

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