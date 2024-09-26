Субсидії в Україні рахуватимуть по-новому: що тепер зміниться

В Україні більшість людей, які отримують житлові субсидії в неопалювальний період, отримають їх автоматично. Однак починаючи від жовтня, розрахунок субсидії зміниться.

Про це повідомляє видання "24 Канал".

Від 1 жовтня в Україні стартує процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст країни.

Розрахунок здійснюватиметься протягом 15 днів, незалежно від того, коли саме розпочнеться опалювальний сезон у конкретному населеному пункті. Це означає, що виплати за жовтень буде здійснено в листопаді, а отже, у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться такою ж, як і раніше.

У зв'язку зі збільшенням тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд здійснить перерахунок субсидій. Перерахунок буде виконано з урахуванням початку опалювального сезону та збільшення витрат на комунальні платежі.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги.

Питання, яке всіх хвилює! Мінімалка зросла - а що з субсидіями та соціальними виплатами?

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