Субсидии в Украине будут считать по-новому: что теперь изменится

В Украине большинство людей, получающих жилищные субсидии в неотапливаемый период, получат их автоматически. Однако начиная с октября расчет субсидии изменится.

Об этом сообщает издание "24 Канал".

С 1 октября в Украине стартует процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного периода в большинстве городов страны.

Расчет будет производиться в течение 15 дней, независимо от того, когда именно начнется отопительный сезон в конкретном населенном пункте. Это означает, что выплаты за октябрь будут осуществлены в ноябре, а значит, в октябре сумма субсидии для уже получавших ее останется такой же, как и раньше.

В связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд осуществит перерасчет субсидий. Перерасчет будет выполнен с учетом начала отопительного сезона и увеличения расходов на коммунальные платежи.

Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищныхсубсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.

Вопрос, который всех волнует! Минималка выросла - а что с субсидиями и социальными выплатами?

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