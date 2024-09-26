Спікер Джонсон назвав "серйозну" причину, чому не зустрінеться з Зеленським

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, і назвав причину цього.

Про це американський посадовець сказав на пресконференції, повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова.

Джонсон заявив, що не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що був дуже зайнятий.

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"І я навіть не думаю, що буду в місті завтра", – додав спікер.

Він зазначив, що якби зустрівся з Зеленським, то обговорив би з ним лист пані посла України Оксани Маркарової.

"Я б йому розповів, якби ми сіли, то говорили б про лист посла. Я думаю, це було дуже жахливо, і це напружує відносини між двома народами у складний для України час", – висловився спікер Палати представників.

Нагадаємо, Джонсон вимагає від Зеленського негайно звільнити Маркарову з посади посла. Він звинуватив дипломатку в тому, що вона організувала візит президента України на збройовий завод у Пенсильванії, щоб начебто допомогти демократам у виборчій кампанії.

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