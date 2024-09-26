Спікер Джонсон вимагає негайно звільнити Маркарову з посади посла в США

Представник Республіканської партії обурився через візит Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії.

Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон вважає, що посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова організувала візит президента Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії, щоб допомогти демократам у виборчій кампанії. Тому він вимагає від українського президента негайно звільнити її із посади.

Про це він написав у відкритому листі до Володимира Зеленського, опублікованому 25 вересня на платформі X.

У цьому листі Джонсон нагадав запевнення президента Зеленського про те, що Київ не втручається у внутрішню політику США і не впливає на думку американців перед виборами президента.

Однак, за його словами, під час візиту Зеленського на збройовий завод у “хиткому” штаті Пенсильванія був присутній губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро, а республіканців не було, тому що їх “спеціально не запросили”.

“Очевидно, цього тижня про цю мету [не втручання у вибори] забули, коли посолка Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї”, — дорікнув Джонсон.

Спікер Палати представників США називає цей візит “частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам”.

Джонсон заявив, що Республіканська партія втратила довіру до “здатності Маркарової справедливо й ефективно виконувати дипломатичну роботу” у США.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив сумнів щодо своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня під час його візиту до Вашингтона. Перед тим стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не планує зустріч з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. У його команді наголосили, що жодних зустрічей не було заплановано.

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