Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти, якщо програє вибори

Наступні вибори президента США відбудуться 2028 року, коли Трампу буде 82 роки.
Кандидати у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, щотижня він буде балотуватися на пост голови держави у 2028 році, навіть якщо програє вибори у цьому.
Про це інформує CNN.
На питання, чи планує він знову балотуватися через чотири роки, якщо зазнає невдачі в листопаді. Трамп відповів, що не буде.
"Ні, не думаю. Я думаю... так і буде. Я взагалі цього не бачу", - сказав він.
Видання нагадує що у 2028 році колишньому президентові США Дональду Трампу було б вже 82 роки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський назвав дату, коли зустрінеться з Трампом.
Крім того, ми раніше інформували, що Лавров "оригінально" пояснив, чому Путін "підтримав" Камалу Гарріс.
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