Країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією — Макрон

Європа буде існувати у новій формі та в новій реальності, яка потребує побудови нового міжнародного порядку.

Країнам Європи необхідно переосмислити відносини з Росією після того, як вона напала на Україну, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

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Про це він розповів у неділю в Парижі під час Зустрічі заради миру, організованій католицькою спільнотою Святого Егідія.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - заявив Макрон.

Макрон зазначив, що Європа буде існувати у новій формі та в новій реальності, яка потребує побудови нового міжнародного порядку.

"Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими", - розповів президент.

Він заявив, що необхідно брати до уваги те, що "більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця". Саме тому міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований".

Макрон заявив, що він повернеться до цього питання в ООН у вівторок, коли він виступатиме на Генеральній Асамблеї ООН.

"Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції відбулися масові демонстрації проти політичного рішення президента Еммануеля Макрона, який призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.

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