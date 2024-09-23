Странам Европы придется пересмотреть отношения с Россией - Макрон

Европа будет существовать в новой форме и новой реальности, которая требует построения нового международного порядка.

Странам Европы необходимо переосмыслить отношения с Россией после того, как она напала на Украину, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

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Об этом он рассказал в воскресенье в Париже во время встречи ради мира, организованной католическим сообществом Святого Эгидия.

"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", – заявил Макрон.

Макрон отметил, что Европа будет существовать в новой форме и новой реальности, которая требует построения нового международного порядка.

"Это, несомненно, наибольший вызов настоящего, потому что наш сегодняшний порядок неполный и несправедливый. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими", – рассказал президент.

Он заявил, что необходимо учитывать то, что "большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места". Именно поэтому международный порядок, в котором мир живет сегодня, "заблокирован".

Макрон заявил, что вернется к этому вопросу в ООН во вторник, когда он будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН.

"Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно, а потому делать это нужно в гораздо более справедливых органах, как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции прошли массовые демонстрации против политического решения президента Эммануэля Макрона, назначившего Мишеля Барнье премьер-министром.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский провел телефонный разговор с Макроном.

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