В результате удара по Запорожью пострадали 5 человек — ОВА

Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.

В результате российского удара по Запорожью частично разрушены здания, а 5 человек получили ранения.

Также читайте Трое детей пострадали в результате обстрела Харькова — Терехов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар.

На месте работают спасатели. Информация уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По Запорожью был нанесен удар управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. По последним данным, новые УМПК позволяют увеличить дальность пуска до 80 км.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области зафиксировано попадание. Пока детали не разглашают, однако предварительно известно, что обошлось без пострадавших и жертв.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Краматорску, в результате чего была тяжело ранена 16-летняя девушка.

Читайте также: