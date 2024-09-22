Трое детей пострадали в результате обстрела Харькова — Терехов

Среди пострадавших есть 8-летний ребенок и двое 17-летних подростков.
Трое детей пострадали в результате российского удара по Харькову.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Он заявил, что среди пострадавших есть 8-летний ребенок и двое 17-летних подростков.
"Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17", — сообщил Терехов.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила КАБами по Харькову.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили КАБом по пригороду Харькова.
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