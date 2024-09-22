Троє дітей постраждали внаслідок обстрілу Харкова — Терехов

Серед постраждалих є 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків.
Троє дітей постраждали внаслідок російського удару по Харкову.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що серед постраждалих є 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків.
"Серед постраждалих троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років, ще двом підліткам по 17", - повідомив Терехов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила КАБами по Харкову.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили КАБом по передмістю Харкова.
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