Троє дітей постраждали внаслідок обстрілу Харкова — Терехов

Серед постраждалих є 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків.

Троє дітей постраждали внаслідок російського удару по Харкову.

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Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що серед постраждалих є 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків.

"Серед постраждалих троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років, ще двом підліткам по 17", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила КАБами по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили КАБом по передмістю Харкова.

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