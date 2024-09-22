Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У Повітряних силах заявили, що нова група "Шахедів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Київська область — облітає Київ зі сторони Броварів.

"Шахеди" на Миколаївщині курсом на південний захід.

"Шахеди"в Черкаській області курс західний.

"Шахеди"в Кіровоградській області курс північно-західний.

"Шахеди"на Полтавщині розосереджені по всій області курс південно-західний.

Крім того, Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Житомирщини та Вінничини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники почали обробляти дрони невідомою речовиною.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ потужно вразили два військових арсенали РФ.

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