Хто фінансуватиме нову ракетну програму України: Умєров повідомив подробиці

Міністерство оборони України створило потужну ракетну програму. Вже є попередня усна домовленість із західними партнерами про її фінансування.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"З цього року Міністерство оборони бере лідерство у цьому питанні, ми розробили ракетну програму. Вона достатньо потужна, ми вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки з тої спроможності, з якої ми можемо будувати ракети та дрони, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це", – сказав міністр.

Він зазначив, що українська сторона найближчим часом очікує отримання остаточних письмових відповідей від партнерів. Водночас Рустем Умєров наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб ракетна програма була наближена до дронової програмі, які вже успішно реалізується.

Нагадаємо, Україна вдвічі збільшила виробництво зброї цього року. За словами Шмигаля, цього року законтрактовано понад 1 млн дронів. Також зростає виробництво боєприпасів для артилерії, які є дефіцитними.

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