У Сербії зенітний комплекс спричинив загибель п’яти людей

У суботу, 21 вересня, на автодорозі біля сербського міста Уштьє мобільний зенітний комплекс PASARS зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті ДТП п'ятеро людей загинули на місці, серед загиблих — троє дітей.

Про це повідомляє видання РТС.

За інформацією Міністерства оборони Сербії, бойова машина сербської армії зіткнулася з легковим автомобілем під час "виконання чергових завдань" на дорозі Кралево-Рашка.

Зенітний комплекс рухався в напрямку Рашки в колоні під супроводом військової поліції.

54-річного водія військової машини затримали за підозрою у скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше щонайменше 48 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у північно-центральній частині Нігерії, де під час зіткнення з бензовозом загорілося кілька автомобілів.

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