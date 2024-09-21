У Сербії зенітний комплекс спричинив загибель п’яти людей

Бойова машина сербської армії потрапила в ДТП.
У суботу, 21 вересня, на автодорозі біля сербського міста Уштьє мобільний зенітний комплекс PASARS зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті ДТП п'ятеро людей загинули на місці, серед загиблих — троє дітей.
Про це повідомляє видання РТС.
За інформацією Міністерства оборони Сербії, бойова машина сербської армії зіткнулася з легковим автомобілем під час "виконання чергових завдань" на дорозі Кралево-Рашка.
Зенітний комплекс рухався в напрямку Рашки в колоні під супроводом військової поліції.
54-річного водія військової машини затримали за підозрою у скоєнні злочину.
Нагадаємо, раніше щонайменше 48 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у північно-центральній частині Нігерії, де під час зіткнення з бензовозом загорілося кілька автомобілів.
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