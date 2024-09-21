В Сербии зенитный комплекс стал причиной гибели пяти человек

В субботу, 21 сентября, на автодороге возле сербского города Уштье мобильный зенитный комплекс PASARS столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пять человек погибли на месте, среди погибших — трое детей.

Об этом сообщает издание РТС.

По информации Министерства обороны Сербии, боевая машина сербской армии столкнулась с легковым автомобилем во время "выполнения дежурных задач" на дороге Кралево-Рашка.

Зенитный комплекс двигался в направлении Рашки в колонне под сопровождением военной полиции.

54-летний водитель военной машины был задержан по подозрению в совершении преступления.

Напомним, ранее по меньшей мере 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в северо-центральной части Нигерии, где во время столкновения с бензовозом загорелось несколько автомобилей.

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