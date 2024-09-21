Взрывы в Харькове: есть прилет в жилую застройку

Мэр сообщил о взрывах в городе.

Вечером субботы, 21 сентября, враг снова атаковал Харьков. В городе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Будьте осторожны — враг совершил пуски КАБов. Предварительно прилет в жилую многоэтажку", — говорится в сообщении.

Игорь Терехов добавил, что есть пострадавшие от удара по многоэтажке.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову.

"Один из них — в Шевченковском районе. Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом. Экстренные службы выехали на места", — уточнил Олег Синегубов.

По последним данным от Терехова уже известно о минимум 12 пострадавших в результате попадания КАБа по жилой многоэтажке. Из пострадавшего дома эвакуировали 60 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

23:49 На месте прилета горят несколько автомобилей, в близлежащих многоэтажках выбиты стекла, Обследование территории продолжается.

Новость дополняется

Читайте также: