Враг атаковал Сумщину: в ОВА рассказали о последствиях

Российская армия, в субботу, 21 сентября, нанесла авиационный удар по областному центру, применив КАБы.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Предварительно известно, что один человек получил травмы.

"Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома ", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, враг не прекращает атаковать Украину дронами. Практически весь сентябрь, как только стемнеет, поступают тревожные извещения о начале атаки вражеских дронов, которая длится почти всю ночь.

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