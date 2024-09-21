Ворог атакував Сумщину: в ОВА розповіли про наслідки

Російська армія, у суботу, 21 вересня, здійснила авіаційний удар по обласному центру, застосувавши КАБи.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Попередньо відомо, що одна людина отримала травми.

"Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоддено приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, ворог не припиняє атакувати Україну дронами. Практично увесь вересень, як тільки стемніє, надходять тривожні сповіщення про початок атаки ворожих дронів, яка триває ледве не цілу ніч.

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