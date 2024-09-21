Атаки по складах РФ дало Україні більше трьох місяців фори: експерт

Завдяки точним ударам по складах боєприпасів на території Росії українські військові зберегли інфраструктуру країни в зимовий період.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

Експерт зазначив, що після знищення складу боєприпасів у Тверській області, ймовірно, Україні вдалося отримати перевагу перед масштабними обстрілами інфраструктури та прикордонних регіонів.

Ступак зазначив, що ворог часто використовує північнокорейські ракети, і, ймовірно, мав на увазі й іранські. Він вважає, що після знищення складів боєприпасів Україні вдалося отримати більше переваги, ніж три місяці. Хоча він не хоче бути голослівним, його думка полягає в тому, що ситуація може бути вигіднішою.

Він підкреслив, що влучання по складах російської армії допомогло захистити українську інфраструктуру взимку. Він зазначив, що українські військові були готові до атак на інфраструктуру з боку Росії і вважає, що ці вибухи врятували ситуацію. Ступак також нагадав, що це не останні удари, і що нові атаки можуть бути спрямовані на скупчення "Іскандерів" і іранських ракет. Він звернув увагу на те, що разом із боєприпасами було знищено і особовий склад, а також техніку, що теж суттєво вплинуло на ситуацію.

Нагадаємо, у РФ заявляють про масовану атаку безпілотників вночі проти 21 вересня. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.