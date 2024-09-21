Нова холодна війна: чому Захід готується до довготривалого конфлікту з Росією

По обидва боки Атлантики триває обговорення щодо того, як протидіяти агресії Володимира Путіна, уникаючи при цьому прямого конфлікту з державою, що володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі.

Страх та невизначеність перед погрозами російського диктатора Володимира Путіна вивели на передній план ідею повернення до стримування в стилі холодної війни.

Про це пише The Washington Post.

Попри десятиліття досвіду спілкування з Кремлем, навіть західні дипломати досі не змогли знайти ефективний спосіб боротьби з агресією Путіна. Це призвело до рішення обмежити контакти з Москвою лише найважливішими питаннями та посилити військовий потенціал Європи та України, готуючись до тривалої ворожнечі.

"Але Вашингтон, озброюючи та фінансуючи Україну, ще має визначити довгострокову стратегію боротьби з Росією, яка відроджується та з якою протягом понад 20 років ряд президентів сподівався подружитися або списати її як неактуальну", – пише видання.

Політичні діячі та дипломати, разом із нинішніми та колишніми політиками США, а також аналітики та російські політики у вигнанні попереджали, що Захід постійно недооцінював та неправильно грав з Путіним, і тепер ризикує знову неправильно зрозуміти його, потенційно відповідаючи надто боязко через його неодноразові погрози ескалації конфлікту.

Деякі чиновники та аналітики кажуть, що стримування є неправильним підходом, що збільшує ризик глобального конфлікту.

Навіть ті, хто давно виступає за співпрацю з Кремлем для припинення війни в Україні кажуть, що тривалий період ворожнечі, тобто нова холодна війна, неминучий.

Своєю чергою високопоставлені чиновники адміністрації Джо Байдена кажуть, що їхні цілі зрозумілі: позбавити Росію ресурсів для її війни, запобігти прямому конфлікту та підштовхнути Росію бути відповідальним міжнародним гравцем. Вони наполягають, що їхня політика працює, хоча й повільно.

Так, експосол США в НАТО Курт Волкер заявив, що, боячись спровокувати ядерний удар чи розширити війну, адміністрація Байдена не змогла допомогти Україні перемогти Росію.

Інші критики взагалі кажуть, що відбувається:

повільне розгортання новітніх озброєнь,

обмеження на їх використання,

продовження західного імпорту російських енергоносіїв.

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який живе в Лондоні, заявив, що найбільшою помилкою Заходу була нездатність перемогти Росію в перші 6 місяців війни в Україні.

"Ми повинні дати Україні все, що ми можемо, якомога швидше, щоб вони змогли перемогти російські війська", – заявив Курт Волкер.

Він додав, що виступає за те, щоб дозволити Україні завдавати ударів глибоко по російській території західною зброєю та забезпечити Київ кращою протиповітряною обороною.

Нагадаємо, раніше видання The Economist написало, що адміністрація Байдена не хоче "ставити під загрозу майбутнє "перезавантаження" відносин з Москвою", тому фактично змушує Україну боротися зі зв'язаними руками.

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