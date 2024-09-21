У Польші 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник

Тіло новонародженої дитини було знайдено в смітнику на автобусній зупинці в місті Бжезіни. Виявив його пасажир, який чекав на автобус. За інформацією окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, 18-річна українка народила дитину в робітничому хостелі, де у неї стався крововилив. Після пологів жінка загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула її на смітник.

Про це повідомило видання inpoland.

Поліція затримала не лише матір, але й трьох її родичів: сестру, хлопця та двоюрідного брата, які були молодшими за 20 років. Вони підозрюються в тому, що перешкоджали слідству, змиваючи сліди крові і очищаючи матрац. Усім затриманим заборонено виїзд з країни.

Магдалена Вечорек, керівник прокуратури Міньско-Мазовецького району, повідомила, що 18-річна українка, яка приїхала до Польщі два місяці тому, роди розпочалися вночі, коли її 18-річний хлопець проходив між поверхами.

Мати дитини стверджує, що не знала про свою вагітність. Судмедексперти ще не визначили причину смерті новонародженого, але не виключають можливі фактори, такі як асфіксія, кровотеча або застуда. Наразі жінці висунули звинувачення у дітовбивстві, але кваліфікація діяння може змінитися після психіатричної експертизи.

Нагадаємо, у Німеччині вбили 9-річну українку. Дитину шукали майже тиждень.

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