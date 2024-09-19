Велика вода у Польщі: що роблять мародери — шокувальні подробиці

У Польщі активізувались мародери, які наживаються на потерпілих від повеней.

У Польщі заявили про мародерів, які наживаються на потерпілих від сильних повеней. Зловмисники обікрали рятувальників та організували фальшиві збори для нібито потерпілих через негоду.

Про це пише польське видання onet.pl.

Польська поліція заявила, що 1000 злотих та фотоапарат з об'єктивом вартістю 20 000 злотих, були викрадені з кімнати рятувальників WOPR у гуртожитку Вроцлавського економічного університету.

Також мародери організували 34 фейкових збори для жертв повеней. Крім того, виявлено 21 акаунт у соціальних мережах, з яких поширювали дезінформацію.

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Також у Польщі поліція станом на 18 вересня зафіксувала 5 випадків мародерства, було затримано 7 осіб. 19 вересня польські правоохоронці повідомили, що виявили уже 9 випадків мародерства та затримали ще 3 підозрюваних.

Польське видання wprost.pl пише, що ювелірний магазин у Льондек-Здруй був пограбований у перший день повені. За словами свідків, власниця магазину розбита горем і "проплакала кілька годин", перш ніж вийшла на вулицю. Проблеми через мародерів визнав і мер цього міста.

Польська поліція стверджує, що до патрулювання у зонах лиха минулої доби було залучено понад 5800 поліцейських.

Заступник директора департаменту Міністерства оборони Цезарій Томчик підкреслив, що "пощади не буде, якщо поліція або військова поліція зловить мародерів". Він нагадав, що за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Польські видання стверджують, що саме через мародерів часто поляки не хочуть евакуюватись, адже бояться, що вціліле майно вкрадуть.

Нагадаємо, деякі країни Європи потерпають через сильні повені. У постраждалих від повені південно-західних регіонах Польщі оголошено стан стихійного лиха.

Читайте також: