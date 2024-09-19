Через обстріл Суми і частина області залишились без світла

Через різні причини станом на ранок 19 вересня в Україні повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.
Внаслідок російського обстрілу в ніч проти 19 вересня у Сумах та в частині області були відключення електроенергії.
Про це повідомило "Укренерго".
Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалися Суми та частина області. Станом на ранок усі споживачі вже заживлені.
В компанії також вказали, що через бойові дії та з інших причин 19 вересня повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях.
Окрім того, з технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня у Сумах пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло світло та виникли проблеми з водою.
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