Через обстріл Суми і частина області залишились без світла

Через різні причини станом на ранок 19 вересня в Україні повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Внаслідок російського обстрілу в ніч проти 19 вересня у Сумах та в частині області були відключення електроенергії.

Про це повідомило "Укренерго".

Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалися Суми та частина області. Станом на ранок усі споживачі вже заживлені.

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В компанії також вказали, що через бойові дії та з інших причин 19 вересня повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях.

Окрім того, з технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня у Сумах пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло світло та виникли проблеми з водою.

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